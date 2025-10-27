Мать и две дочери арестованы по делу о хищении денег у военных в Шереметьево

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следствие считает, что женщины входили в организованную группу.

В Москве арестованы мать и две ее дочери по делу о хищениях у военнослужащих в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования.

По данным следствия, женщины выдавали себя за попрошаек и обманом получали деньги от военных, возвращающихся из зоны боевых действий.

Источник отметил, что подозреваемые находились в одном из столичных СИЗО. Изначально им вменяли только мошенничество, однако позднее им добавили обвинение по статье 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Расследование этого дела ведется с осени прошлого года. В уголовном деле фигурируют более 30 человек, включая предполагаемого организатора схемы Алексея Кабочкина. Он также арестован и, как уточнил собеседник агентства, изъявил желание отправиться на военную операцию.

По версии следствия, в состав ОПГ могли входить и сотрудники правоохранительных органов. Они якобы помогали мошенникам выбирать военных в качестве жертв. Один из пострадавших рассказал, что в аэропорту к нему подошла девушка, попросившая 15 тысяч рублей на билет, пообещав вернуть деньги позже, однако после получения средств исчезла.

Следователи также рассматривают другие эпизоды: завышение стоимости поездок на такси и случаи, когда военных спаивали, а затем похищали средства с их банковских карт.

