«По отношению к доллару»: Дмитриев назвал рубль самой успешной валютой 2025 года

Глава РФПИ подчеркнул, что укрепление курса — показатель устойчивой финансовой системы государства.

Рубль стал лидером среди мировых валют в 2025 году, укрепившись на 40% по отношению к доллару. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Рубль в том числе укрепился на 40% по отношению к доллару», — сказал он.

Дмитриев отметил, что российская экономика находится в хорошем состоянии, и урепление рубля отражает устойчивость финансовой системы страны. Он также пояснил американской стороне детали текущего состояния российской экономики и ответил на вопросы о перспективах ее развития.

Глава РФПИ прибыл в США по приглашению американской стороны и в рамках визита планирует встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. В числе назначенных встреч — переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

По словам Дмитриева, достигнутые показатели курса рубля и финансовой стабильности демонстрируют успехи экономической политики России и ее способность справляться с внешними вызовами.

