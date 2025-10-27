Снова в строю: BTS вернутся на большую сцену с новым альбомом и турне в 2026 году

Bloomberg: BTS вернутся на большую сцену с новым альбомом и турне в 2026 году

Артисты активно работают над новыми хитами.

Южнокорейская группа BTS готовит первый за пять лет студийный альбом с релизом, запланированным на март 2026 года, и собирается отправиться в мировое турне. Об этом сообщает Bloomberg.

По сведениям агентства, после выхода пластинки коллектив намеревается провести около 65 концертов в разных странах, при этом примерно половина шоу запланирована для Северной Америки. В Hybe Co уточнили, что «Детали относительно дат и масштабов мирового турне BTS пока не подтверждены».

Группа приостановила совместную деятельность в 2022 году, когда участникам потребовалось выполнить обязательную военную службу; по ее завершении музыканты вернулись к записям в студии лейбла Hybe Co. Новый альбом станет первой полной работой команды после длительного перерыва.

BTS остаются одним из самых востребованных коллективов Южной Кореи: они удерживают рекорд по продажам среди корейских исполнителей — более 40 миллионов проданных записей. Выпуск новой пластинки и анонс турне могут значительно оживить мировую концертную активность и привлечь внимание поклонников по всему миру.

