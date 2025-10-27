Московские курьеры вышли в лидеры по заработку: сутки приносят более 20 тысяч

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Рынок доставки растет по всей стране, в частности — в Краснодарском крае и Татарстане.

В Москве курьеры зарабатывают больше, чем где-либо в России — их средний дневной доход достигает примерно 20,5 тысячи рублей. Такую статистику приводит ТАСС, ссылаясь на исследование платформы «Консоль», которая занимается автоматизацией взаимодействия с самозанятыми специалистами.

Представитель компании Артем Никитин отметил, что в 2025 году рынок доставки стал одним из главных направлений для самозанятых граждан. По его словам, сфера курьерских услуг сегодня входит в число самых востребованных способов работы и подработки. Москва и Санкт-Петербург по-прежнему занимают первые позиции по уровню дохода, однако самые стремительные темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане.

Исследование показало, что средний доход курьеров по стране составляет 48 354 рубля в месяц. При этом московские показатели существенно опережают другие регионы — в октябре 2025 года средний чек в столице достиг 20 529 рублей за сутки, что более чем в четыре раза превышает результаты Петербурга.

В северной столице также заметен рост интереса к профессии: за год число активных курьеров увеличилось почти на 270%. В день они зарабатывают от 5 до 13 тысяч рублей. Екатеринбург занял третью позицию по числу исполнителей, а средний месячный доход там составляет около 48 тысяч рублей.

В Татарстане ежемесячный заработок курьеров колеблется от 40 до 45 тысяч рублей, и за год количество работников увеличилось в три с половиной раза. Краснодарский край стал лидером по темпам роста — число курьеров выросло более чем в 14 раз, а их доход достигает 46 тысяч рублей, в сезон — до 65 тысяч. На Урале и в Поволжье, включая Самару, Нижний Новгород и Челябинск, ситуация остается стабильной: там представители профессии получают от 30 до 44 тысяч рублей в месяц.

