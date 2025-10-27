Гимнастка Ангелина Мельникова вернулась в Москву после триумфа на ЧМ в Джакарте

Фото, видео: Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

Спортсменка выступила на соревнованиях впервые за четыре года.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вернулась в Москву после триумфальной победы в Джакарте. В аэропорту Шереметьево спортсменку встречали друзья, поклонники и даже музыканты.

Впервые за четыре года Мельникова выступала на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Индонезии с 19 по 25 октября. Там она завоевала золотую медаль в личном многоборье, стала первой в опорном прыжке. Серебро у спортсменки — в выступлениях на брусьях.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Глава государства охарактеризовал выступление гимнастки как триумфальное. Также он отметил, что победа стала замечательным подарком для болельщиков, тренеров, наставников, а также в принципе для всех, кто поддерживал Мельникову на пути к достижению.

Российский лидер заявил, что уверен в таланте и твердости характера гимнастки, которые помогут ей продолжить покорять новые спортивные вершины.

