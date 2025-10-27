Борцы со всей страны сразились за кубок атамана Всероссийского казачьего общества

Первый турнир на кубок атамана Всероссийского казачьего общества прошел в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Дебютный турнир прошел в Москве, участники соревновались по правилам панкратиона.

Столица приняла уникальные соревнования по смешанным единоборствам. В Москве впервые прошел турнир на кубок атамана Всероссийского казачьего общества. За звание лучших в октагоне сразились полторы сотни борцов со всей страны и не только. Дебютный турнир сразу стал одним из крупнейших. В чем секрет? Выяснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Каждый поединок — ожесточенная битва. Любой пропущенный удар может закончиться нокаутом. На то, чтобы одержать победу, некоторым бойцам хватает несколько десятков секунд. Участники бьются в октагоне по правилам панкратиона.

Панкратион — один из самых древних видов единоборств. Его история берет начало еще с античных времен. Бойцам разрешается наносить удары руками, ногами и применять борцовские приемы, что делает этот вид одним из самых зрелищных.

Многие бойцы в октагоне — потомственные казаки. Москва, Санкт-Петербург, Донецк, Краснодар — первый кубок Всероссийского казачьего войска по смешанным единоборствам собрал участников со всей страны.

«Я много где был в России. Очень много, я объехал ее раз шесть по турнирам, от зональных до мировых уровней. Это один из самых больших», — заявил участник турнира Александр Оганезов.

Поддержать участников да и проверить силу своего удара на турнир казаков приехал боец Вячеслав Дацик. Здесь он в качестве зрителя, но, как признается, с удовольствием провел бы поединок.

«Сразу хлопаешь по карманам, где капа, надо на ринг выскочить», — отметил боец Вячеслав Дацик

Свои силы и мастерство демонстрируют не только профессиональные спортсмены, но и казаки, проявляющие мужество на фронте, в зоне СВО. Денис Сорокин — один из них.

«Сам сюда приехал поддержать соревнования. Конечно, сам не прошел дальше, но для опыта пойдет. Я хочу, чтобы таких соревнований было побольше», — признался военнослужащий Денис Сорокин.

Такая подготовка в смешанных единоборствах — это неотъемлемая часть работы наших кадровых военных и участников отрядов специального назначения.

«Мы можем этими соревнованиями показать, что мы не заблокированы, что проводятся на отличном высоком уровне соревнования такого рода. Самое главное это дух, который показывают спортсмены», — добавил тренер патриотического клуба «Спецвзвод», сотрудник СОБР Антон Ермишин.

Всероссийский турнир на кубок атамана хоть и проводится впервые, но уже по масштабам и уровню поединков может конкурировать с крупными турнирами страны. Кроме спортивных целей у этих соревнований есть еще одна: объединять представителей казачества по всей стране.

«Сегодня казаки объединились на передовой, объединились в тылу, но мы объединяем молодежь, это наши ценности. Спорт — это сила, сила духа в первую очередь, и здесь в октагоне мы видим, как закаляется сила духа», — подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов.

Этот турнир лишь старт большого спортивного пути. Соревнования станут ежегодными, и в планах организаторов региональные отборы, чтобы возможность оказаться в октагоне была у бойцов из любой точки страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.