Сокровище под землей: на Кубани нашли деликатесный белый трюфель

Стоимость ценного для гурманов гриба начинается от 70 тысяч рублей за 100 граммов.

Сибирские ученые нашли на Кубани ценный деликатес — белый трюфель. Этот гриб считается самым дорогим в мире. Средняя цена от 70 тысяч рублей за 100 граммов.

Причем, в России он не растет, этот вид распространен исключительно в странах Южной и Центральной Европы. Как редкий гриб оказался в наших краях — расскажет корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

«Осень, лес после дождя — идеальное время, чтобы пойти за грибами. Моего лукошка хватит максимум на грибной суп. Но это лишь верхушка айсберга. Главное — под землей, ведь именно здесь, в Туапсинском районе, впервые нашли самый дорогой трюфель Магнатум», — рассказала корреспондент.

Раньше считалось, что один из самых редких и ценных деликатесов в мире растет только в Европе, однако российские ученые доказали обратное. Эксперты поясняют: причин появления данного трюфеля на кубанской земле может быть несколько. От климатического потепления до особенностей строения грибницы и плодового тела.

«Плодовые тела мы не можем каждый раз видеть, потому что они образуются не каждый год и не тогда, когда мы идем искать по нашему требованию. А вегетативное тело находится в субстрате постоянно. Поэтому здесь речь идет о скрытом разнообразии таких грибов», — отметила ведущий научный сотрудник лаборатории природных экосистем государственного природного заповедника «Мыс Мартьян», миколог Ирина Саркина.

Трюфель Магнатум сегодня — подлинное сокровище. Цена такого деликатеса составляет порядка 70 тысяч рулей за 100 граммов. Для состоятельных гурманов эти грибы — настоящий культ, а их продажа превратилась в роскошные аукционы. На одном из них житель Гонконга приобрел белый трюфель за 184 тысячи евро. Открытие ученых теперь — мотивация к поиску клада. В сезон сбора грибов у местных жителей теперь еще одна цель: выйти на тропу охоты за «белым российским золотом».

«Я хожу уже более 15 лет за грибами, в основном собираю опята, белые, обабки, лисички. По поводу появления трюфеля когда услышал — просто удивился, не поверил. Теперь есть желание еще больше ходить собирать», — поделился житель Туапсинского района Владислав Парамонов.

По словам экспертов, находка трюфеля зачастую дело случайности. Кто-то тратит на поиски месяцы, а у кого-то трюфель растет прямо во дворе.

«У нас в Барсовой щели знакомый нашел прям у себя во дворе черный трюфель. Рос он просто в травке. Это даже не лес, а получается как частный дом, участок», — рассказала жительница Туапсинского района Кристина Черная.

Капризный деликатес после долгих поисков следует употребить в течение трех суток: именно в этот период трюфель обладает тем самым неповторимым вкусом. Хорошо сочетается со сливочными пастами и птицей. И без того изысканные блюда заиграют новыми красками.

«Более землистый вкус, насыщенный мускусный вкус, сливочный, неповторимый. Если вы один раз попробуете трюфель, никогда его не забудете. Белый трюфель не нужно подвергать тепловой обработке, иначе он потеряет все свои вкусовые качества. Белый трюфель обычно натирается слайсами тоненькими сверху. Цена космическая, но на самом деле нужно всего лишь там один-два грамма, чтобы насладиться его ароматом», — рассказал бренд-шеф Владимир Земляной.

На сегодняшний день трюфель Магнатум можно найти только в природных условиях в период с октября по декабрь. Российские же ученые вышли на новый уровень: научная группа работает над культивированием мицелия трюфеля. А это значит, что в будущем появится возможность искусственно вырастить «золотую» грибницу.

