Битва за рынки: в Малайзии проходит 47-й саммит АСЕАН

Представитель РФ проведет в Куала-Лумпуре серию встреч с премьер-министрами Камбоджи, Малайзии, Вьетнама.

Решающая битва за рынки юго-восточной Азии сейчас происходит в Малайзии. Там идет 47-й саммит АСЕАН. Несмотря на попытки Белого дома подмять регион под себя, в Куала-Лумпур приехал даже сам Дональд Трамп, экономисты считают, что именно у России есть огромные преимущества для заключения новых сделок.

Чего добился американский президент, принимая все более высокие торговые пошлины против всех — в материале корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Город небоскребов Куала-Лумпур в эти дни еще больше напоминает Нью-Йорк: всю ночь несмолкающий гул сирен иностранных кортежей и постоянные перекрытия.

«Здесь полиция, военные, бронетранспортеры, и это самый центр Куала-Лумпура. Так охраняют Дональда Трампа, узнаваемый почерк, его гостиница в нескольких сотнях метров отсюда. Ritz-Carlton — самая дорогая в городе», — сообщил корреспондент.

В Белом доме сделали все, чтобы саммит АСЕАН представить «трампоцентричным». От энергичных танцев на базе королевских ВВС, встреч с бразильские лидером, до громких заявлений «президент США остановил войну», на сей раз между Камбоджей и Таиландом, привычно пригрозив всем высокими пошлинами.

«Это знаменательный день для всех народов юго-восточной Азии, поскольку мы подписываем исторические мирные соглашения», — заявил президент США Дональд Трамп.

Впрочем, пошлины и тарифные войны здесь фактор скорее раздражающий. Из-за давления США — Вашингтон не хочет, чтобы Дели покупала дешевую российскую нефть — не прилетел Нарендра Моди, с Си Цзиньпином Трамп встретится только в Корее. Наша делегация представлена вице-премьером Алексеем Оверчуком.

«Главное — это обеспечить связанность на Евразийском континенте, обеспечить нормальную логистику, нормальные транспортные пути для того, чтобы связать наши рынки, сделать один большой рынок», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

В конгресс-центре Куала-Лумпура у Оверчука целая серия двусторонних встреч: с премьер-министрами Камбоджи, Малайзии, Вьетнама. И это совсем другой диалог, на равных, обсуждают обмен технологиями и экспорт. У России со странами АСЕАН всего за год он вырос на четверть. Товарооборот уже 23 миллиарда долларов.

Формат встреч здесь любопытный. Саммит объединяет 11 государств АСЕАН, со вчерашнего дня в организации Восточный Тимор. По сути — всю Азию и ведущие мировые державы, Россию, Индию, США. Участвует в нем даже Австралия.

И все сейчас прекрасно понимают, где находится центр притяжения. Куала-Лумпур с малайского переводится как» грязное устье реки». Еще полвека назад город вполне оправдывал свое название, сейчас здесь гигантские моллы, современные IT- и бизнес-центры. Так стремительно развивается Азия, оставляя Европу на периферии.

«АСЕАН, например, полностью вытеснила ЕС с позиции крупнейшего торгового партнера Китая, товарооборот с ним у стран организации почти в два раза выше», — отметил директор Азиатско-Тихоокеанского комитета инициативы «Один пояс, один путь» Банн Нагара.

АСЕАН + — это уже половина населения земли и 55% мировой экономики. А соглашение о зоне свободной торговли, которое планируют заключить на саммите, еще больше усилит позиции юго-восточной Азии.

«Мы ускоряем работу над всеобъемлющим экономическим партнерством. Это будет крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле внутри всего азиатского региона», — заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Учитывая, что именно там сейчас наши главные торговые партнеры, России это сулит немало выгодных сделок.

В торговле России со странами АСЕАН роль доллара не так уж и велика. Половину сделок РФ проводит в рублях, а еще треть — в юанях. Это к вопросу об эффективности политики экономического давления.

