Алла-Виктория всегда была равнодушна к дизайнерской одежде, но теперь что-то изменилось.

Народный артист РФ Филипп Киркоров поделился в эфире федерального канала, что его 13-летняя дочь Алла-Виктория в последнее время стала проявлять интерес к моде и дизайнерской одежде.

Ранее девочка отличалась практичностью — обсуждала с отцом все крупные покупки и избегала дорогих брендов. Однако, как отметил артист, ситуация изменилась. Теперь Алла-Виктория внимательно следит за модными коллекциями и даже показала Киркорову снимок сапог стоимостью 2500 долларов. Несмотря на высокую цену, артист признался, что не смог отказать дочери.

«Еще год назад я предлагал ей разные бренды из одежды, она категорически отрицала все эти хай-кутюр, высокая мода. Но сейчас началась другая эпоха — фэшн: „Папа, можно зайду в гардероб?“. Потом спрашиваю ее: „что вынесла?“» — поделился артист.

По словам Киркорова, он старается придерживаться строгого подхода в воспитании детей и не поощряет чрезмерную роскошь. Певец также выступает против преждевременного взросления дочери и запретил ей делать пирсинг.

