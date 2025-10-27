Суд разъяснил: родители вправе аннулировать покупки детей в онлайн-магазинах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москвичка добилась отмены заказа, который случайно совершила ее маленькая дочь через интернет-магазин.

Второй кассационный суд подтвердил право родителей отменять покупку, сделанную их детьми через их аккаунт в интернет-магазинах. Об этом, ссылаясь на материалы суда, сообщает РИА Новости.

Поводом для подобного решения стало дело москвички, чья полуторагодовалая дочка случайно заказала все 102 товара, которые находились в корзине у женщины. Мать попыталась отменить заказ, но получила отказ, так как товары уже были переданы на сборку, а позднее — в отправку. После этого продавец потребовал от москвички оплаты за доставку и хранение товара.

Женщина попыталась оспорить данное решение через суд, однако сначала это происходило безуспешно, так как в разных инстанциях указывали на то, что она обратилась в техподдержку, вместо того чтобы направить письмо на официальную электронную почту.

В итоге ее дело дошло до суда кассационной инстанции, который и встал на защиту женщины. Уточнялось, что истец незамедлительно отказалась от товара и сразу направила претензию в установленном порядке.

«Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту», — отметили в суде.

Позднее суд отправил дело на пересмотр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за год число детей, обманутых кибермошенниками, выросло на 120%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.