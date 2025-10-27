Гран-при Малайзии по мотогонкам стартовал с жесткой аварии
Фото, видео: Reuters/NAJJUA ZULKEFLI; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
На первом круге произошло столкновение двух пилотов на высокой скорости.
Гран-при Малайзии по мотогонкам стартовал с жесткой аварии. Один из пилотов на полной скорости влетел в другого. Удар был такой силы, что гонщика немного подбросило в воздух. Столкновение шокировало даже опытных комментаторов.
Сам момент удара попал на камеру GoPro. Один из гонщиков просто не успел уйти от столкновения, ведь скорость была слишком высокой, а места для маневра почти не осталось. После аварии спортсменов быстро доставили в ближайшую больницу.
Ранее, 5-tv.ru писал о том, что в Польше гонщик сгорел заживо после аварии на ралли. Пилот Артур Сенковский погиб во время чемпионата. Его машина врезалась в дерево и загорелась.
Водитель погиб на месте, а его штурмана доставили в больницу с тяжелыми ожогами. После случившегося гонку досрочно завершили. На этом же ралли один из автомобилей сбил фотокорреспондентов, которые стояли у трассы. Их госпитализировали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX