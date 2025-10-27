Ранняя зима на Урале и в Сибири ударила по сбору урожая

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Аграрии терпят многомилионные убытки из-за тяжелого мокрого снега.

На большей территории Урала и Сибири синоптики прогнозируют снег, а к выходным станет еще холоднее. И такая ранняя зима уже помешала планам аграриев.

В Омской и Новосибирской областях они терпят миллионные убытки. Снежный покров буквально похоронил сотни тысяч неубранных гектаров пшеницы, льна и рапса. Есть ли шансы спасти ситуацию — выяснял корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Совсем недавно эти поля переливались золотом, от ветра шелестели ровные ряды пшеницы, теперь здесь белая пустыня. Снег пришел раньше времени, мокрый и тяжелый, колосья покорно склонились перед наступившей зимой.

В Новосибирской области комбайны не успели пройти 120 тысяч гектаров полей. Под снегом оказалась не только пшеница, но и масличные культуры, лен и рапс, а часть овощей уже погибла. В Омской области масштаб проблемы в четыре раза больше, в полях остается лежать около миллиона тонн зерна.

«В области 460–490 тысяч не убрано гектаров. Это страшные суммы, скорее всего, речь пойдет о сотнях миллионов рублей, если не о миллиардах. Бешеные, просто бешеные, колоссальные труды, это в первую очередь труды и уже потом деньги», — заявил агроном Александр Джепа.

Кто-то уже решил бросить урожай до весны, кто-то всеми силами пытается вырвать хоть что-то из-под снега. Там, где снег хоть немного сошел, комбайны выходят в поле, пробуют молотить. При этом земля еще не промерзла и техника вязнет в грязи, грузовики буксуют, вывозят промокшее и тяжелое зерно на сушку.

«Это абсолютно новый и даже экспериментальный сушильный комплекс. Каждая вот такая вот емкость, их еще называют банками, может накопить до 3,5 тысячи тонн зерна. Внутри идет постоянный процесс вентиляции и подогрева, чтобы как можно дольше сохранять содержимое», — объяснил корреспондент.

Сейчас зерносушилки работают круглосуточно на газу или угле. Топлива нужно много, это дополнительные расходы.

«С того зерна, которое промокло и не дошло до сушильного комплекса, вы выбросите 100 процентов зерна. Живой организм начинает выделять температуру, а температура увеличивается, оно просто сгорает, превращается в пыль», — добавил управляющий сельхозпредприятием Александр Дробноскок.

Фермеры считают: что ни делай, потери все равно будут колоссальные. Но речь уже идет не о качестве, а о том, чтобы сохранить хоть что-то. Большая часть зерна идет четвертым классом, растет доля самого низкого, пятого.

«Зерно становится щуплым, зерно может быть морозобойным. И чем выше влажность зерна, тем сильнее оно повреждается. Навряд ли даже это зерно можно будет использовать для хлебоперерабатывающей промышленности», — признала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства омского ГАУ Юлия Фризен.

Возможностей и времени остается все меньше. На улице с каждым днем холоднее, и снег на полях уже тает слабо. В Омской области из-за непогоды даже готовятся объявить режим чрезвычайной ситуации, это позволит хозяйствам обратиться за страховыми выплатами.

«Они в любом случае не компенсируют всех потерь аграриям. Когда вы не добираете урожай, никто не понимает, как его объяснить, зафиксировать и доказать, что это недобор», — добавил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Однако, несмотря на капризы погоды, в Министерстве сельского хозяйства заверили, что зерна хватает. По итогам уборочной кампании уже собрано 135 миллионов тонн, и этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей и экспорта.

