Гордо реет «Буревестник»: что известно о новой крылатой ракете ВС РФ

Ранее идею разработки подобного оружия называли невозможной для реализации в ближайшей перспективе.

В российском арсенале появилось оружие, о котором сегодня говорит весь мир. Это крылатая ракета «Буревестник». Она не только бьет рекорды по дальности полета, но и способна сутками находиться в воздухе, обманывая вражеские системы ПВО.

Звучит как фантастика, но ее испытания уже успешно завершены. Шокирующие характеристики изучил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Неуязвима, уникальна, у нее неограниченная дальность полета и применения — все это о нашей новой ракете, способной нести ядерный заряд, о «Буревестнике». Президент РФ Владимир Путин сообщает об успешных испытаниях. Ему докладывают подробности.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел», — сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Ракета «Буревестник» оснащена ядерной энергетической установкой, что обеспечивает ей практически неограниченную дальность полета. Способна неделями кружить на сверхмалых высотах, ждать приказ, маневрировать и заходить к цели с неожиданных направлений. Оснащена современной системой наведения, которая позволяет менять полетное задание в воздухе. «Буревестник» эффективно прорывает и обходит системы противоракетной и воздушной обороны. При этом мощность боевой части не раскрывается, как и точные характеристики системы.

«Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие. Тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, эта цель хорошая, достойная. Но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены», — заявил Путин.

По словам экспертов, это оружие гарантированного ответного удара. А ядерная энергетическая установка — настоящий прорыв. Если она и появится в системах других стран, то только через десятилетия.

«Это компактный ядерный реактор небольшой, и когда воздух попадает внутрь ракеты, он обтекает двигатели, очень быстро и сильно нагревается, и в качестве реактивной струи выбрасывается снаружи», — уточнил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ракета сверхсекретная. Это единственные ее кадры в общем доступе. Так она выглядит при сборке. А это уже первые испытания, которые прошли в 2017 году. О разработке «Буревестника» Владимир Путин впервые заявил семь лет назад, в послании Федеральному Собранию.

«Перспективные системы вооружения России основаны на новейших уникальных достижениях наших ученых, конструкторов, инженеров. Одно из них — создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского Tomahawk, но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — заявлял российский лидер.

Тогда все это называли фантастикой, а сейчас о «Буревестнике» заговорили во всем мире. Кричащие заголовки «новое неуязвимое оружие русских» — на первых полосах западной прессы.

«На Западе ее уже окрестили „ракетой Судного дня“ и „летающим Чернобылем“. То есть ракета предполагается только в ядерном исполнении. Потому что, во-первых, она и так является ядерной, в силу того, что у нее ядерный двигатель, разработанный в НПО „Новатор“, совместно с ядерным центром в Сарове», — отметил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Теперь после успешных испытаний, по словам президента, необходимо определить, к какому классу новая ракетная система относится, и начать готовить инфраструктуру для размещения «Буревестников» в наших войсках.

