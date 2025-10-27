Более десяти тысяч боевиков ВСУ попали в окружение под Красноармейском и Купянском

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Силы группировки «Центр» замкнули кольцо вокруг противника в важнейшем узле обороны и снабжения.

В зоне спецоперации самые горячие бои сейчас идут под Красноармейском и Купянском, где в окружение попали больше десяти тысяч боевиков ВСУ. Об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании, которое президент провел в командном пункте управления объединенной группировки войск.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев сейчас работает на купянском направлении, он расскажет, какие задачи поставил президент.

Начался визит Верховного главнокомандующего в командный пункт управления объединенной группировкой войск. Владимиру Путину докладывают о текущей обстановке в зоне СВО по каждому направлению. Особое внимание — двум группировкам войск. Силы «Центра» замкнули кольцо вокруг ВСУ под Красноармейском, важнейшим узлом обороны и снабжения ВСУ. Дальше — оперативный простор. И кольцо будут замыкать уже вокруг Славянска и Краматорска.

«Успешному проведению операций по окружению противника способствовали нанесения комплексного огневого поражения формированиям вооруженных сил Украины на всю глубину их оперативного построения», — доложил начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.

А силы «Запада» окружили Купянск, взяли под контроль переправу через реку Оскол и блокировали противника. В западне — 18 боевых батальонов ВСУ. Владимир Путин подчеркнул: успех на этих направлениях стал возможен благодаря героизму наших бойцов.

«Успехи российских войск по окружению Красноармейской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Успех на купянском направлении закрепляют днем и ночью. Наши войска наносят удары уже за город. Ударные беспилотники отряда «Контора» группировки «Запад» ведут круглосуточную охоту на разрозненные подразделения противника.

«Основная задача — поддержка штурмовых подразделений, защита их с воздуха, противодействия и ликвидации артиллерии», — рассказал военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Контора».

Противник старается перемещаться по ночам и малыми группами. Но все попытки прорыва боевиков тут же пресекает наша артиллерия.

«Купянск от нас примерно в 20–25 километрах. Вроде бы внушительное расстояние, но отсюда хорошо слышно, как по городу работает ствольная и реактивная артиллерия. Огонь не смолкал всю ночь. Днем будет еще жарче», — отметил корреспондент.

Сейчас в обоих котлах под Красноармейском и Купянском, по самым скромным подсчетам, не меньше десяти тысяч боевиков. Верховный главнокомандующий поручил принять все меры, чтобы обеспечить условия сдачи в плен украинских военных, с которыми расправляются их же командиры

«Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто. Потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен. Тем не менее, с нашей стороны это естественно, и нужно действовать в союз с пленными, обращаться в соответствии с нормой международного права и законодательства Российской Федерации. Армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием, и будем из этого исходить», — подчеркнул президент.

Безнадежное положение гарнизона ВСУ и в Северске. Город вот-вот окажется блокирован, под угрозой окружения могут оказаться еще сотни боевиков.

Российские войска продвигаются к городу сразу с трех направлений — севера, востока и юга. Краснолиманская трасса, которая была главной артерией боевиков, уже под контролем наших подразделений.

Город постепенно отрезают от снабжения, перекрывая основные дороги и трассы.

«Боеприпасов не жалеем, они есть в должном количестве. Когда видим, что попадаем, и враг бежит, наступаем им на пятки», — рассказал командир реактивной батареи с позывным «Боксер».

Завершается освобождение Ямполя на краснолиманском направлении. Последние две недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части Волчанска. Сейчас освобождено более 70% города.

Владимир Путин подчеркнул: необходимо обеспечить безопасность мирного населения, которым ВСУ прикрываются как живым щитом. И при всех успехах, приоритетной задачей остается сохранность жизни наших военнослужащих.

«Мой подход тоже вам известен. Мы к каким-то датам, каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как делали до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих», — заключил российский лидер.

Уже в закрытой части совещания Владимир Путин выслушал от командующих группировками план их боевой работы на ближайшее время. Как подчеркнул главнокомандующий, ВСУ точно попытаются деблокировать своих боевиков, застрявших в котлах. И нужно понимать, как к этому готовы наши подразделения.

