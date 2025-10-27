В Краснодарском крае автомобиль въехал в толпу людей

Фото, видео: 5-tv.ru

Два человека госпитализированы с травмами.

В Краснодарском крае автомобиль врезался в толпу. И, как оказалось, водитель сделал это намеренно. Очевидцы рассказали, что между двумя компаниями завязался конфликт.

Один из его участников в какой-то момент сел за руль внедорожника и протаранил своих оппонентов. В итоге двух человек госпитализировали. Сейчас водитель в полиции, а его машину отогнали на спецстоянку.

Ранее, писал 5-tv.ru, водитель на иномарке устроил массовое ДТП в центре Петербурга. На перекрестке столкнулись сразу восемь машин.

Лихач, нарушив правила дорожного движения, проигнорировал красный сигнал светофора и на высокой скорости выехал с Невского проспекта на Садовую улицу, где в тот момент уже начали движение другие автомобили.

В результате аварии травмы получила женщина, находившаяся в одной из машин. Из-за столкновения движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам было серьезно затруднено. Образовались многокилометровые пробки, а ликвидация последствий ДТП заняла несколько часов.

