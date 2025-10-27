Шанс был: как могли спасти Наталью Наговицину на пике Победы

Альпинистка Пекова: погибшую на пике Победы Наговицину можно было спасти

На исход операции повлияли усталость команды и окончание сезона восхождений.

Российская альпинистка Наталья Наговицина, трагически погибшая на пике Победы, могла бы быть спасена, если бы к ней отправился опытный и смелый скалолаз. Об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала альпинистка Алина Пекова, ставшая первой россиянкой, покорившей все 14 восьмитысячников мира.

По словам Пековой, шансы на спасение действительно имелись, и сами спасатели не отрицали возможности помочь альпинистке. Она подчеркнула, что на проведение операции могли повлиять усталость участников экспедиции и завершение сезона восхождений. При этом, по ее мнению, добраться до Наговициной мог бы только человек, готовый рискнуть собственной жизнью ради спасения другого.

Напомним, что 47-летняя Наговицина получила перелом ноги и застряла на пике Победы в Кыргызстане. Инцидент произошел 19 августа. Спасательная операция по эвакуации альпинистки, которая стала крайне сложной из-за особенностей горного рельефа и завершение сезона восхождений, была окончена 2 сентября.

