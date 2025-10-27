Сотрудники Московского зоопарка спасли жизнь летучей мыши по кличке Алекс

Фото, видео: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теперь зверек обосновался в Центре реабилитации, где за ним ухаживают профессионалы.

Сотрудники Московского зоопарка спасли жизнь летучей мыши по имени Алекс, представляющей вид вечерницы гигантской — самых крупных летучих мышей, обитающих в Европе и России. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Алекс поступил в зоопарк в критическом состоянии: у животного были тяжелые переломы, угрожающие его жизни, и шансы на выживание казались минимальными. Несмотря на это, команда ветеринаров проявила высокий профессионализм и ювелирную точность при оказании помощи, фактически «собрав» летучую мышь заново, что позволило сохранить ее жизнь.

После успешного лечения, учитывая стрессовое состояние и неспособность Алекса вернуться в дикую природу, животное было передано в Центр реабилитации рукокрылых. Там о летучей мыши будут заботиться квалифицированные специалисты, обеспечивая безопасное окружение, сбалансированное питание, лечебный массаж и внимание к психологическому состоянию. По словам зоопарка, такие меры позволят Алексу адаптироваться к новой жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Карелии спасли попавшую в капкан молодую медведицу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX