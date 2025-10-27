Невидимый исследователь: в Китае разработали прозрачного робота-медузу

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Ученые создали подводный механизм, который поможет следить за состоянием океанов и поведением морских животных.

В Китае разработали прозрачного робота в форме медузы, который сможет проводить морские исследования и экологический мониторинг. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на Северо-западный политехнический университет в Сиане.

Как уточняется, диаметр устройства составляет 120 миллиметров, а вес — всего 56 граммов. Благодаря компактности и прозрачному корпусу робот практически незаметен под водой. В его конструкции применяются искусственные гидравлические мышцы, которые позволяют механизму плавать и двигаться, имитируя движения настоящей медузы.

Робот оснащен встроенной камерой и программным обеспечением на основе искусственного интеллекта. Это позволяет ему проводить наблюдения за морскими организмами, фиксировать изменения в подводной среде и собирать данные для научных исследований.

По информации Global Times, новая разработка предназначена не только для изучения морской жизни, но и для экологического мониторинга, что может сделать ее полезным инструментом для оценки состояния океанических экосистем.

