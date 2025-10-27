«Уверенность на поле боя»: в Испании узнали о посланном Западу сигнале Путина

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Президент России в воскресенье посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.

Во время недавнего совещания с командующими группировок, принимающих участие в СВО, президент России Владимир Путин направил Западу четкий сигнал, касающийся положения дел в Донбассе. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

«Он (президент РФ Путин. — Ред.) послал сигнал о том, что он обладает контролем ситуации на Донбассе», — говорится в материале.

Агентство также обратило внимание на военную форму президента России, отметив, что такой выбор одежды носит символичный характер и призван подчеркнуть уверенность и контроль над ситуацией на фронте.

Издание EFE напомнило, что в ходе встречи Владимир Путин отметил успехи российских войск на Покровском и Купянском направлениях, а также объявил о завершении испытаний инновационной ракеты «Буревестник».

В воскресенье российский лидер посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Там президент провел совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими подразделениями, задействованными в СВО. Военные представили верховному главнокомандующему подробные доклады о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.

