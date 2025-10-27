«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»

Фото, видео: 5-tv.ru

Актер считает, что после выхода фильма отношение общества к этому понятию не изменилось.

Слово «мажор» не является негативным. Кроме того, выход одноименного фильма не сильно повлиял на отношение общества к этому понятию. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Павел Чинарев на премьерном показе фильма «Мажор в Дубае» в Москве.

«Я не считаю, что „мажор“ — это негативное слово, и я не считаю, что, благодаря нашей вселенной, у людей поменялось как-то к этому отношение. Просто есть фильм „Мажор“. Это классное название», — отметил артист.

Премьера первого сезона сериала «Мажор» состоялась в 2014 году. С тех пор на экраны вышло еще четыре сезона, а также три полнометражных фильма. Премьера последней на данный момент картины «Мажор в Дубае» пройдет в России 30 октября.

Персонаж Чинарева Иван Соловьев появился в третьем сезоне «Мажора». По сюжету он является автоугонщиком и другом главного героя Игоря Соколовского в исполнении Павла Прилучного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что режиссер «Мажор в Дубае» Егор Чичканов объяснил уникальность картины.

