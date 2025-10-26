«Он был разным»: Константин Хабенский рассказал об Олеге Табакове

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В честь 127-летия МХТ коллектив поставил документальный спектакль о легендарном худруке.

Народный артист СССР Олег Табаков был разным и многоликим в хорошем смысле этого слова. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский на мероприятии в честь 127-летия театра.

«Все, кто выходит сегодня на сцену, счастливчики, мои коллеги, они все общались с Олегом Павловичем (Табаковым. — Прим. Ред.) и имеют представление, каким он был разным, многоликим в хорошем смысле этого слова, поэтому у нас каждый вышедший на сцену является Олегом Табаковым», — отметил кинорежиссер.

Народный артист добавил, что вжиться в роль Олега Табакова удалось даже актрисам. Кроме того, по словам Хабенского, путь легендарного советского актера покажут, начиная с детства и до его прихода в художественный театр.

Также кинорежиссер еще раз подчеркнул, что Табаков был разным, а исполнение его роли назвал «работой на вырост». Хабенский объяснил, что к премьере спектакля можно выучить слова, но проникнуться своим персонажем удастся только через 10-20 спектаклей. Роль Табакова относится именно к таким примерам.

В честь 127-летия театра коллектив поставил документальный спектакль о легендарном художественном руководителе Олеге Табакове — «Олег Табаков. В поисках радости». Основой стало одно из интервью актера. Константин Хабенский подчеркнул, что создатели постановки стремились оставить все шероховатости, чтобы представить Табакова настоящим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Московском художественном театре имени Чехова в предстоящем сезоне будет девять премьер.

