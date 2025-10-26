Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом Москва выступает против попыток Киева уничтожить все русское.

РФ признает суверенитет Украины, но выступает против попыток Незалежной искоренить все русское. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

Дипломат напомнил, что вскоре после событий 2014 года на Украине заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в Конгрессе США признала: Вашингтон направил примерно 5 миллиардов долларов на поддержку происходивших тогда процессов.

Лавров отметил, что уже на следующий день после прихода нового руководства к власти в Украине был отменен официальный статус русского языка. Он также подчеркнул, что эта смена произошла сразу после того, как Германия, Франция и Польша выступили в качестве гарантов соглашения между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией.

«Когда мы позвонили французам и немцам и сказали, ребята, вы же давали гарантию, а на следующее утро оппозиция захватила правительственные здания и так далее, те ответили, что демократия порой принимает неожиданные обороты. Интересно. Затем, конечно, вооруженные формирования были отправлены на штурм здания Верховного Совета Крыма», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что в ответ жители Крыма отвергли новую власть и провели референдум. Этому примеру затем последовали Донецк и Луганск.

