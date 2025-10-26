Умер актер фильма «Какая чудная игра» Геннадий Назаров

Фото: ТАСС/Виктора Борисов

Четыре года назад он совместно с женой открыл собственную мастерскую для обучения сценической игре.

Актер театра и кино Геннадий Назаров ушел из жизни. Об этом стало известно из сообщения театра «Мастерская Петра Фоменко» в Telegram-канале.

«Ушел из жизни Геннадий Назаров. <…> Светлая память и самые искренние соболезнования», — отметили из публикации.

Известно, что на момент смерти артисту было 58 лет. Причина ухода из жизни не уточнялась.

Родился Назаров в 1967 году. Он окончил Московское театральное художественно-техническое училище в 1988 году. Артист был задействован в спектаклях режиссера Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной, а также выступал на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

Уточнялось, что Геннадий на протяжении 20 лет преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИС. К тому же он основал вместе с женой Натальей актерскую мастерскую четыре года назад.

Назаров запомнился ролями в театральных спектаклях, среди которых Рудой Панько в постановке «Ночь перед Рождеством», Славка в «Пяти вечерах».

Как актер кино, он стал известен по роли в фильме режиссера Петра Тодоровского «Какая чудная игра», вышедшем в середине 1990 годов. До начала 2000-х он снялся в картинах у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Сергей Астрахан, Виктор Хотиненко.

