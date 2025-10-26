Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; 5-tv.ru

Знаменитость не считает звезду фильма «Мажор» заложником одной роли.

Актриса Елизавета Шакира считает, что ее коллега по цеху Павел Прилучный не является актером одной роли. Таким мнением знаменитость поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Мажор в Дубае» в Москве.

«Я считаю, что Паша — супер! <…> Он потрясающий коллега и большой профессионал», — сказала Елизавета Шакира, отвечая на вопрос о том, как она относится к игре Прилучного.

При этом актриса не смогла рассказать, чем конкретно ее «покорил» звезда фильма «Мажор».

«Качествами своими профессиональными. Не знаю. Ну, посмотрите на Пашу и все», — подытожила Елизавета Шакира.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, режиссер картины Егор Чичканов уверен в том, что «Мажор в Дубае» — нечто новое и уникальное в истории российского кинематографа. По его словам, в частности благодаря игре Павла Прилучного и Павла Чинарева получилась качественная приключенческая лента. Им, как отметил режиссер, удалось в своих персонажах собрать единый образ русского богатыря.

