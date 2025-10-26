Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Два человека погибли при обстреле Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин через пресс-службу.

В ударе по Ясиноватой погиб ребенок и взрослый, еще один мужчина получил тяжелые ранения.

В ночь на воскресенье город в Донецкой Народной Республике подвергся обстрелу с применением реактивной артиллерии HIMARS калибром 227 мм.

В результате атаки погибли две мирные жительницы — девочка-подросток 2012 года рождения и женщина 1986 года рождения.

Также тяжелые ранения получил мужчина, 1971 года рождения. Повреждены 12 жилых домов и несколько легковых автомобилей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин посетил пункт управления объединенной группировки ВС РФ.

