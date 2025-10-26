Сотрудник службы безопасности Лувра может быть причастен к ограблению

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Baihui

Охранник контактировал с грабителями незадолго до кражи драгоценностей.

В ходе расследования ограбления парижского музея Лувр правоохранители обнаружили связь между охраной учреждения и преступниками. Об этом сообщает The Telegraph.

Полученные цифровые улики выявили, что один из сотрудников службы безопасности Лувра контактировал с предполагаемыми грабителями. По версии следствия, бандиты получили чувствительную внутреннюю информацию об устройстве охранной системы на объекте.

«Предположительно, улики включают видеозаписи и сообщения. Тем не менее, личности грабителей пока не установлены», — уточнило издание со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Об ограблении Лувра утром 19 октября сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Неизвестные злоумышленники похитили старинные драгоценности, в том числе корону супруги императора Наполеона III, ожерелье, брошь и диадему.

Двое грабителей разбили витрины и забрали экспонаты, пока их соучастник наблюдал снаружи. Преступники скрылись на мотоцикле.

Ранее 5-tv.ru писал, что кражу драгоценностей из Лувра назвали «делом рук профессионалов». После случившегося директор Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку. Общий ущерб от ограбления оценен в 88 миллионов евро.

