Точная дата визита главы ведомства пока не известна.

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению министерств иностранных дел этих стран. Об этом 26 октября 2025 года сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Министр иностранных дел КНДР Чхвэ Сон Хи нанесет визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ», — говорится в сообщении.

При этом в агентстве точные даты визита главы ведомства пока не назвали.

Известно, что 17 октября в Россию прилетела парламентская делегация КНДР. В ходе недельного визита были проведены переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, включая первого зампредседателя Госдумы Ивана Мельникова и заместителя председателя Совета Федерации Инну Святенко. Также представители КНДР встретились с замминистром иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ким Чен Ын назвал дружбу России и КНДР вечным достоянием народов.

