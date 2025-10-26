Украина может столкнуться с проблемами с отоплением предстоящей зимой

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Из-за перебоев в энергетической системе существует вероятность закрытия промышленных предприятий.

Население Украины может остаться без отопления предстоящей зимой. К тому же существует вероятность закрытия множества промышленных предприятий из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщает газета New York Times.

«В нескольких городах отложили включение централизованного отопления в жилых домах из-за нехватки газа. Растут опасения, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного тепла этой зимой», — отмечается в материале.

Кроме того, остаться без энергии могут и многие промышленные предприятия Украины, что, в свою очередь, приведет к их закрытию. Это, как отмечают в материале, может усилить эмиграцию населения из страны. К тому же сообщается и о том, что Киев планирует импортировать около четырех миллиардов кубометров газа, что обойдется стране в два миллиарда долларов.

В материале уточняют, что на Украине уже проводятся экстренные отключения электричества по всей стране. Так, на прошлой неделе с подобными мерами столкнулся Чернигов. В результате отключений жизнь в городе была парализована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Киева нет денег на закупку энергии.

