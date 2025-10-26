Разгадка великой тайны: биофизик из США выдвинул теорию создания пирамиды Хуфу

Фото: KHALED ELFIQI/ТАСС

Модель исследователя кажется реалистичнее с точки зрения древних технологий.

На протяжении почти 4500 лет пирамида в Гизе остается не только символом человеческой изобретательности, но и одной из самых устойчивых загадок инженерной истории.

Новое исследование Саймона Андреаса Шойринга, опубликованное в журнале npj Heritage Science, предполагает, что разгадка многовековой тайны кроется во внутренних проходах пирамиды Хуфу (Хеопса — Прим. Ред.), которые могли служить ключевыми пандусами во время строительства.

Теория ученого базируется на глубоком изучении трех основных сооружениях: Восходящем проходе, Большой галерее и Нисходящем проходе.

Его исследования показывают, что Восходящий проход и Большая галерея образуют непрерывную прямую линию одинаковой ширины и с одинаковым точным уклоном около 26,5 градусов.

Модель Шойринга предполагает, что внутренние наклонные каналы использовались не для прохода людей, а как направляющие для перемещения крупных блоков-противовесов. Эти внутренние рампы (наклонная конструкция, предназначенная для перемещения грузов между уровнями в разных сооружениях — Прим. Ред.) были устроены таким образом, что по мере возведения пирамиды верхний участок получал более короткую рампу, что соответствовало уменьшению высоты и веса блоков ближе к вершине.

В дело шли деревянные сани, нагруженные тяжелыми гранитными блоками (противовесами), которые съезжали по этим пандусам. Следуя расчетам, груз, скользящий вниз по склону с уклоном 26,5 градусов, создает значительную силу, которой было бы достаточно, чтобы натянуть веревку и поднять другой предмет.

Таким образом, теория Шойринга демонстрирует отсутствие необходимости в гигантской внешней рампе и объемной нагрузке материалов, а логистика при этом кажется реалистичнее с точки зрения древних технологий.

