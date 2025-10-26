В Чехии вдвое вырос приток беженцев с Украины с начала осени

Фото: www.globallookpress.com/Deng Yaomin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Страна приняла наибольшее количество украинских граждан среди всех участников Европейского союза.

С начала сентября приток украинских беженцев в Чехию увеличился более чем в два раза после разрешения выезда молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из Незалежной. Об этом 25 октября сообщил чешский новостной портал Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД Гану Малу.

По словам представителя ведомства, до начала сентября власти Чехии еженедельно выдавали украинским беженцам примерно полторы тысячи разрешений на временную защиту. Через два месяца этот показатель увеличился до 3,1 тысячи.

Причиной такого роста может быть постановление главы киевского режима Владимира Зеленского о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать территорию страны.

В сентябре чешские власти предоставили статус временной защиты порядка 13,5 тысяч украинцев, что стало рекордным показателем.

В Евросоюзе программа временной защиты для граждан Украины действует до марта 2027 года, ее условия распространяются и на Чехию. По информации чешских СМИ, относительно численности собственного населения страна приняла наибольшее количество беженцев с Украины среди всех участников Европейского союза (ЕС).

Ранее, писал 5-tv.ru, две трети немцев считают, что украинским беженцам не нужно платить пособия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX