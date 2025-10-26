Работодателям грозит штраф за запрет выезда сотрудников за границу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Это противоречит положениям статьи 3 Трудового кодекса РФ и влечет административную ответственность.

Работодатели в России не имеют права запрещать своим сотрудникам выезд за границу, за исключением случаев с допуском к государственной тайне. Ограничение права на выезд за рубеж противоречит ТК РФ и накладывает на компании штраф. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член Общественной палаты (ОП) Евгений Машаров.

По мнению эксперта, необоснованный запрет выезда сотрудников за границу противоречит положениям статьи 3 Трудового кодекса РФ, говорящих о том, что «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах».

Машаров уточнил, что нарушение этого положения влечет административную ответственность. По статье 5.62 КоАП РФ («Дискриминация») компании грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Помимо этого, работники не обязаны информировать руководство о своих зарубежных поездках, если не имеют соответствующего допуска.

Исключением из правил являются сотрудники, имеющие доступ к информации, составляющей государственную тайну. Кроме того, ограничения есть для людей, призванных на военную или альтернативную гражданскую службу, подлежащих призыву и получивших повестку, имеющих судебную задолженность более десяти тысяч рублей, находящихся под подозрением или обвиняемых в совершении преступления, осужденных.

Также в списке случаи, когда работник признан банкротом или при оформлении загранпаспорта предоставил заведомо ложные сведения.

