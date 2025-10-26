В России вырастут таможенные сборы на импортные товары

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

В России с 1 января 2026 года изменятся ставки таможенных сборов с учетом накопленной инфляции. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

«Актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств Российской Федерации во Всемирной торговой организации. По мнению ведомства, их значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций», — отмечается в публикации.

Уточняется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, чтобы импортеры могли успеть адаптироваться к новым условиям. Кроме того, подчеркивается, что ставка таможенных сборов уже индексировалась ранее, однако максимальная ставка, которая составляет 30 тысяч рублей, не менялась с 2004 года.

Нововведения коснутся повышения стоимостного порога с семи миллионов рублей до десяти. Также вырастет и таможенная ставка. Так, для партий свыше десяти миллионов рублей ее размер составит 73 860 рублей. Новая ставка коснется товаров радиоэлектроники, по которым сейчас платят 30 тысяч рублей вне зависимости от стоимости партии.

Без изменений останутся только ставки для товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов.

