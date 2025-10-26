Фото, видео: Reuters/Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

Он будет отбывать срок в Ла-Санте, где содержались известные заключенные Франции.

То, что деньги в Европе кончились, теперь видно невооруженным глазом. Иначе чем объяснить ограбление Лувра среди бела дня. Когда двое грабителей подъехали к Лувру на автолестнице, взобрались на второй этаж, вошли внутрь, разбили две витрины, похватали, что успели, и убежали. Безоружная охрана Лувра ничего не смогла сделать, а полиции поблизости не было. Нехватка кадров! И все, вот уже вся неделя прошла, а так никого и не поймали.

Не приминул пнуть французские власти Павел Дуров, один из создателей Telegram. Мол, вот она деградация. И то ли в шутку, то ли всерьез пообещал выкупить украденные драгоценности, чтобы передать их в Лувр, но в тот, что в Абу-Даби. Там есть филиал парижского музея, и Павел живет как раз в Эмиратах. Такая тонкая месть за все претеснения Дурова во Франции. Но если подумать, месть будет слаще, если Дуров не станет бороться с этой системой, а ее возглавит. Тем более грабители предоставили ему уникальную возможность, судите сами.

Ограбление расстроило французов, которые и без того уже недолюбливали Макрона. Безработица, урезание социальных гарантий, затяжной политический кризис. А тут еще и Лувр обокрали, и Нотр-Дам, как мы помним, при Макроне сгорел. Провал на провале. А неудачников во Франции, как принято, не любят.

Вот тут-то и должен выйти на сцену «новый герой», гражданин франции Павел Дуров. А почему нет? По закону он может стать новым президентом республики. А уж с предвыборной агитацией у него проблем не будет. Осталось найти луврских грабителей — и готов образ спасителя отечества, буревестника цифровой революции, основателя республики победившего контента. Никаких тебе скучных совещаний и отчетов. Виртуальный президент лично тебе расскажет ровно то, что ты хочешь.

Конечно, рано или поздно захочется кушать. И те же проблемы, что при Макроне, вновь окажутся на виду. И французы даже могут по привычке пойти разобраться. Но тогда это будет уже не важно. Впрочем, это и сейчас уже не важно. Европейская политика давным давно стала виртуальной.

И вот лучшее тому доказательство — впервые в истории франции и ЕС бывший президент оказался за решеткой. Николя Саркози. У него это не первый приговор, но впервые его физически отправили отбывать тюремный срок. Он получил пять лет за то, что во время президентской кампании 2007 года его штаб брал деньги от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

К слову, никаких вещественных доказательств этому нет. Если устные показания причастных к делу людей. Но почему им верить и не верить, например, Саркози, который отрицает то, что брал ливийские деньги — вопрос.

Но вот он тюрьме Ла-Санте, как бы в одиночной камере. И, вот тут очередное лицемерие, ему, как бывшему президенту, положена круглосуточная охрана. И действительно, два офицера с оружием дежурят у камеры. Водят его в библиотеку, на прогулку, в спортзал. Это очень смешно, но это так по-французски.

Если б не политический контекст, все это походило бы на завязку романтичного французского фильма: Николя Саркози — киногерой, не иначе. Рядом с супругой Карлой Бруни в окружении почитателей, что выкрикивают его имя.

Этот арест — настоящий сериал, за которым вся Франция следила в прямом эфире. Весь путь Саркози от дома до тюрьмы Санте транслировали национальные телеканалы. Впрочем, в Пятой Республике уже давно стерты границы между политикой и шоу.

Саркози сообщил: в заключении он перечитает «Графа Монте-Кристо» — тоже вполне себе киношный жест: героя Дюма ведь несправедливо заточили.

Монпарнас — самый богемный округ Парижа. Неподалеку жили Модильяни, Шагал, Сартр. И это к чему-то да обязывает. Тюрьма, где отбывает свой срок Саркози, — особенная. Здесь, в Санте, есть свое VIP-отделение — 19 особо охраняемых камер.

Саркози есть от кого охранять — вот заключенные угрожают новому статусному сидельцу. Французского экс-президента осудили на пять лет — за то, что Муаммар Каддафи в 2007 году профинансировал его предвыборную компанию.

«Это несправедливость, это скандал. И я не буду извиняться за то, чего не делал. Естественно, я подам апелляцию. Без сомнения, мне придется предстать перед Апелляционным судом в наручниках. Те, кто меня ненавидит, хотят меня унизить. Но сегодня они унизили лишь Францию», — прокомментировал экс-президент Франции Николя Саркози.

С Каддафи Саркози знакомится в начале нулевых. А в 2005-м начинает с ним совместный бизнес — Франция поставляет Ливии оружие. «Друг Николя» становится главным ставленником, да, того самого, как его называют на Западе, диктатора. И на французских президентских выборах Каддафи щедро вкладывается в своего кандидата.

«Когда Саркози еще был министром внутренних дел, он как-то передал мне письмо. В письме он сообщал: «Я лично рекомендую вам нашего друга, ливийского оружейного магната господина Зияда Таккедина, надежного партнера для вас и других французских промышленных компаний», — поделился посредник в торговле оружием Бернар Шейнель.

Деньги от Каддафи Николя Саркози получал по трехступенчатой схеме. Экс-глава разведки Ливии Сенусси снабжал ливийского же оружейника Таккедина деньгами. А вырученные средства передавал главе МВД Франции Геану, он уже тоже в тюрьме. Причем платили наличными. На секундочку, речь идет о 50 миллионах евро.

«Судьи опубликовали досье на 380 страниц. Саркози устроил все очень ловко. Он сам напрямую не брал взяток. Работали его подчиненные. С Каддафи контактировал весь Елисейский дворец», — отметил экс-кандидат в президенты Франции Франсуа Асселино.

Каддафи и члены его семьи были акционерами крупнейших западных компаний — от немецкой Deutsche Telekom до американской Exxon-Mobil. Глава Ливии строил бизнес не только с Саркози — с Тони Блэром, Сильвио Берлускони, Бараком Обамой — с теми, кто позже и вынесли ему смертный приговор.

Все помнят, как откуда ни возьмись в Ливии появились хорошо вооруженные повстанцы. Позже выяснилось, в авангарде были боевики Аль-Каиды* — и как западные истребители бомбили бывших союзников.

«Саркози обманул Каддафи, предал его! Муаммар был в ярости от такого лицемерия», — рассказал бывший спец посланник Ливии в Египте, двоюродный брат Муаммара Каддафи Ахмед Каддаф Аль-Дам.

В эксклюзивном интервью «Известиям» родственник Каддафи и по совместительству его бывший пресс-секретарь рассказал, чьими руками Запад устраивал арабскую весну.

«Запад использовал ливийскую исламскую боевую группу — это террористы, которые получали оружие от НАТО. Эти негодяи за неделю убили десять тысяч мирных жителей. Я тогда призывал Европу прислать к нам миссию, чтобы все зафиксировать, но они отказались. Им нужны были не факты, а повод, чтобы нас оккупировать», — прокомментировал бывший министр информации ливии, родственник Муаммара Каддафи Мусса Ибрагим Каддафи.

Позже расследователи WikiLeaks вскрыли электронную переписку Хиллари Клинтон и выяснили, чего вдруг так испугались в Вашингтоне и Париже.

«У правительства Каддафи есть 143 тонны золота. Оно предназначено для создания панафриканской валюты на основе ливийского динара. Это более семи миллиардов долларов. Это было одним из факторов, повлиявших на решение президента Николя Саркози напасть на Ливию», — заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

То есть как только друг Муаммар поднял голову, решил избавиться от доллара, объединить вокруг себя Африканский континент, западные партнеры тут же его уничтожили.

«Каддафи был уничтожен во многом и чтобы не отдавать ему долги, и чтобы те секреты, которые он хранил о спонсорстве тех или иных политиков и избирательных компаний, ушли вместе с ним. Западные элиты не захотели платить по счетам, и это показывает их отношение к любым договоренностям», — отметил руководитель центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Войны — это ведь уже привычный источник доходов для европейских элит. Недавний скандал с Борисом Джонсоном кое-что еще раз прояснил: тот уговорил Зеленского воевать с Россией потому, что экс-премьера поманили деньгами — дали взятку — больше, чем в миллион долларов — от британских оружейников.

«Борис Джонсон получил миллион 340 тысяч долларов. Человека, который дал ему эту взятку, зовут Кристофер Харборн. И у него контракты сразу с тремя крупными военными заводами», — заявил журналист Рик Санчес.

Может, Саркози и правда считает себя невиновным, ведь деньги Каддафи брали и Блэр, и Берлускони, и Обама, а что до вмешательства в выборы — на том же Майдане было пол Европарламента — от главы МИД Германии до помощника госсекретаря Нуланд с ее печеньками, и ничего.

Тот же Макрон открыто спонсировал компанию главы Молдавии Санду — и никто его не привлек ни за взятки, ни за вмешательство в выборы.

«Есть прямые свидетельства вмешательства Европейского союза и Брюсселя в эти выборы, вплоть до подкупа избирателей. И, безусловно, по-хорошему эти выборы и результаты таких выборов должны быть отменены», — сказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.

«Макрону стоит внимательнее посмотреть на то, что происходит. Ведь неизвестно, что он сейчас от нас прячет. А Саркози судили много лет спустя после того, как он был президентом», — рассказал член парижской коллегии адвокатов Филипп де Вель.

Конечно, история с арестом Саркози — не только о взятках и грязных деньгах. То, как кончил Каддафи во многом показывает, какова цена слова в современной западной политике. Важным маркером здесь стал и наш печальный опыт — Минские соглашения и развязанная против России гибридная, да и не только, война.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

