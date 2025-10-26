Евросоюз занял третье место среди торговых партнеров России в 2024 году

Фото: VCG/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Общий объем российского экспорта вырос на 18%.

Несмотря на усиление санкционного давления, Евросоюз (ЕС) стал третьим по объему торговым партнером России в 2024 году. Об этом, ссылаясь на исследование Немецкого экономического института, сообщает газета Bild.

«Евросоюз стал третьим по величине партнером России», — отмечается в публикации.

Несмотря на усиление санкционного давления, экспорт России в 2024 году вырос на 18% (с учетом инфляции) до 330 миллиардов евро. Общий же объем торговли с ЕС составил 67,5 миллиардов евро, что вывело союз на третью строчку российских партнеров, несмотря на то, что торговля с той же Германией снизилась до 9,5 миллиардов евро. Однако импорт из России в страны Евросоюза сократился на 92%.

Уточняется, что объем торговли Франции и Нидерландов с Россией остается на низком уровне (более шести миллиардов евро). В то же время Словакия, Чехия, Испания, Бельгия и Италия заметно снизили сократили экспорт по сравнению со значениями 2021 года, когда санкций было значительно меньше. Однако Венгрия, которая считается небольшим партнером, увеличила импорт на 31% и достигла объема торговли в 6,2 миллиарда евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в рамках 19-го пакета санкций Европейского союза против России запрещен экспорт роз, азалий и других декоративных растений на территорию РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.