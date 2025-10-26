«Сердце Европы» отказало: почему Украина рискует остаться без помощи

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Киеву нужны люди, деньги и оружие, а не запрет на унитазы.

Произошедшее на заседании Евросовета в Брюсселе будет иметь далеко идущие последствия. Во-первых, быстро забрать замороженные российские активы не получилось. Бельгия заблокировала. Страна, в которой располагается штаб-квартира ЕС, штаб-квартира НАТО. В общем «сердце Европы» отказало.

Кто же потом Бельгии доверит деньги? Кроме того, сдерживает страх перед зеркальным ответом России, когда мы сможем забрать что-то из их собственности в России. Об этом как раз задумался Мерц, который тоже голосовал против предоставления кредита из заморозки.

Арифметика такая: ЕС хочет забрать у нас 160 миллиардов евро, но только немецких инвестиций в Россию было примерно на 100 миллиардов. Так что, если поскрести по сусекам, глядишь, мы и заработаем на этом. И ведь не одних немцев это касается, но и французов. О чем руководство Пятой республики мы неоднократно предупреждали, как рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» российский посол во Франции.

«Естественно, заморозка наших активов в странах Евросоюза, тем более сегодня идет речь уже о воровстве этих активов вызовет ответную реакцию с российской стороны. И мы неоднократно обращали внимание французов, что они как бывшие чуть ли не самые крупные инвесторы в российскую экономику понесут наибольшие потери в случае, если будут реализованы планы Евросоюза», — сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ во Франции Алексей Юрьевич Мешков.

Непонятно, как это помогает ВСУ воевать? Киеву нужны люди, деньги и оружие, а не запрет на унитазы.

По подсчетам аналитиков, финансов у режима Зеленского хватит, где-то еще на полгода, до конца первого квартала следующего года.

Тем удивительнее было подписание между Украиной и Швецией декларации о намерениях — мол, Стокгольм поставит до 150 самолетов «Грипен». Просто для понимания, 150 — это больше, чем у самой Швеции. Их производство займет лет десять, а первый поступит на вооружение не раньше следующего года. И по стоимости такая эскадрилья потянет миллиардов на 150-160 долларов.

А за чей счет банкет? Учитывая, что примерно 150-160 миллиардов долларов Украина уже должна внешним кредиторам.

Зато в арсенале мифического супер-оружия, которое вот-вот поможет ВСУ, вслед за «Джевелинами», «Байрактарами», «Абрамсами», комплексами «Пэтриот», «Ф-16» теперь встают шведские «Грипены».

Вопрос: успеют ли хоть один такой самолет поставить Украине? Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Купянское направление. Рассвет. Практически тропа героев. Каждый боец отряда БПЛА «Контора» проходит до огневых позиций по 13 километров пешком, а то и дальше до своих огневых позиций.

Час в кромешной темноте и первая остановка. Расчет «Егеря» готовит к вылету ударный дрон «Молния».

На борту беспилотника почти восемь килограммов взрывчатки.

«Мы совершаем круглосуточный контроль над подъездами к Купянску. Также к подъездам к переправам, которые сейчас считаются артериями для ВСУ», — доложил оператор БПЛА с позывным «Егерь».

Противник пытается просочиться к городу малыми группа. Рассчитывать на спокойный проезд по главной дороге уже не приходится. Все под контролем бойцов отряда «Контора»

«В настоящий момент подразделение контролирует две основные трассы. Это Харьковская дорога до Грушевки. И вторая дорога накатанная. Это Грушевка, Томарганово, Осиная», — прокомментировал военнослужащий РФ.

Остатки гарнизона ВСУ практически блокированы в центре Купянска и прижаты к реке Оскол. Внутри могут находиться до 100 боевиков. Небо полностью под контролем наших беспилотников.

Похоже, что в Киеве уже смирились с утратой Купянска, традиционно заявив о его «не стратегическом значении». Но в действительности.

Купянск — это плацдарм, который позволит развить нашим войскам наступление вглубь Харьковской области. Откроется прямой путь на Изюм и Чугуев. Войска смогут взять под контроль важнейшие трассы, что позволит существенно продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации

Работают все рода войск. Вплоть до самых мощных артиллерийских систем «Пион».

Цель — ангары в окрестностях Купянска, где противник хранит вооружение и ремонтирует боевую технику. Над ними уже завис наш беспилотник и передает картинку на командный пункт 45-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад».

Еще один выстрел, и можно увидеть, как четко быстро работает расчет. Снаряды тяжелые. Вот бойцы вдвоем укладывают один снаряд на специальный помост. Следом два заряда.

«Противник бросает последние резервы. Да, FPV летают, разведдроны летают, самолеты разведывательные, но сейчас намного меньше этого всего», — сказал оператор БПЛА с позывным «Ореон».

Гарнизон ВСУ уже остался без поддержки. У блокированных боевиков остается два пути — сдаться или быть уничтоженными.