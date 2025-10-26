Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

Евросоюз становится заложником собственных ограничений.

На носу два саммита — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и АТЭС (форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений), которые друг за другом состоятся в Малайзии и Южной Корее на следующей неделе. И там, и там будут все заинтересованные лица — представители России, США, Индии и Китая.

Причем с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп намерен провести личные переговоры.

И вот если он главных покупателей российской нефти убедит от нее отказаться? Вот тогда да. Тогда это будет серьезно.

И еще. Вы обратили внимание, что Америка уже не согласовывает свои действия, свои санкции с европейцами, так что они тоже попадают под дружественный огонь? Предсказания дальнейших шагов Белого дома все больше напоминают игру в рулетку: то красное, то черное, то зеро. По большому счету уже не важно, какое число выпадает, важно, кто запускает шарик. Но этот вопрос пока остается открытым. Возможно, это и вовсе «русская рулетка» с максимальными ставками. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов попытался найти логику в этом политическом тотализаторе.

У сварливой старухи-Европы, похоже, раздвоение личности. В Будапеште на «марш мира» против брюссельской партии войны и поддержки Украины выходят 200 тысяч человек.

«Война заберет наше будущее, нравится вам это или нет. Венгрия стоит на пути брюссельских милитаристов», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Лондоне европейские милитаристы из так называемой «коалиции желающих» подкидывают дрова в топку этой самой войны.

«Хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты „Астер“, новые программы обучения и новые „Миражи“. Мы также с другими коллегами подтвердим некоторые дополнительные инициативы, мы должны сосредоточиться на этом главном приоритете», — выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

На радостях глава киевского режима Владимир Зеленский даже обогнал короля Великобритании Карла III во время протокольного смотра караула, нарушив этикет. Такое, кстати, по традиции дозволялось лишь придворным шутам.

Очередное уже какое по счету попрошайническое турне Зеленского. В Брюсселе на камеры пообниматься с Макроном, выступить в Европейском совете, в очередной раз услышать множество обещаний.

«Мы также сегодня, в наших итоговых выводах, единодушно подтвердили нашу решимость продолжать как немедленную, так и долгосрочную финансовую поддержку Украины, считая это нашим приоритетом», — добавил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Доверие к Европе как к коммерческому и финансовому центру под вопросом. Они становятся все более отчаянными и готовыми пообещать любое», — рассказал политолог Поль Антуан.

Пока, правда, обещанного Зеленскому приходится ждать. Та же программа по закупке оружия для Украины с аббревиатурой PURL. Ее анонсировали с помпой в августе.

«PURL — это один из способов, которым сильнейшие союзники Украины помогают удовлетворять ее военные потребности», — доложил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Но спустя два месяца Зеленский начал понимать: быстро нарубить брюссельской капусты не удалось. И снова любимая роль — попрошайки. Еще бы, ведь рассчитывал по миллиарду в месяц тянуть из Европы.

«Не все обещанные взносы прибыли на текущий момент. Пожалуйста, давайте ускоримся с этим, и я также прошу другие страны, те, которые еще не в программе, присоединяться», — выступил Владимир Зеленский.

Ну и неспроста же евробюрократия так называется — ждать приходится долго и не факт, что что-то получишь. Три месяца Брюссель выдумывал новый 19-й пакет санкций в отношении России. Переругались между собой все. И вот он появился на свет.

«Сегодня утром мы одобрили уже 19-й пакет санкций, направленных против теневого флота, банковского и энергетического сектора России», — заявила премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Это, впрочем, уже было. А вот новое — из Европы не поедут теперь к нам игрушки с моторчиками, велосипеды, самокаты, куклы и, что важно, головоломки.

«А вот действительно головоломка — запретили товарищи европейцы нам покупать европейский же санфаянс. То ли посчитали, что это будет сокрушительный санитарный удар по российской экономике. То ли еще по какой причине. Но даже два года назад доля европейской сантехники в России не превышала 15%. То есть каждый седьмой унитаз был из ЕС. Остальные шесть — российские, турецкие или китайские», — рассказал корреспондент.

Но тут даже интересен не сам 19-й европейский пакет, а время его презентации.

Ровно спустя сутки после того, как свои санкции ввел Дональд Трамп. Ну как ввел, с оговоркой, что может и отменить.

«Послушайте, это грандиозные санкции. Они очень серьезные, они введены против двух их крупных нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не продлятся долго», — заявил президент США.

И тут, получается, Трамп снова переиграл европейцев. Как летом, когда глава Белого дома заставил ЕС закупать оружие у США на сотни миллиардов. Для Штатов ведь введение санкций в отношении России ничего особенно не значит — мы и так после начала спецоперации почти не торгуем. А европолитики на побегушках у Вашингтона опять поставили себя в неудобное положение.

«Эти санкции не работают и никогда не сработают, но они вредят европейской промышленности, которой управляют люди, действующие не в ее интересах и не в интересах европейцев. Так что вредят именно им», — прокомментировал политолог, председатель испано-китайского совета «Один пояс, один путь» Фернандо Морагон.

В Киеве сразу посчитали, что вот она — «перемога». И Трамп за них. Хотя почему за них, когда Трамп всегда за США?

«Трамп — предприниматель. Трамп, конечно, в первую очередь преследует экономические интересы, и в этом его подталкивает так называемый «глубинное государство» — то есть люди, стоящие за ним, и даже те, кто его не поддерживает, но обладают влиянием в США. Его побуждают следовать соответствующим экономическим интересам, чем он, естественно, и занимается, оставаясь в целом верным своей линии «Америка прежде всего», — прокомментировал директор Испанского геополитического института Мадрида Хуан Агилар.

И вот наглядное доказательство — спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев в эти дни в Нью-Йорке. Прерывать диалог с Россией Вашингтон не намерен. Говорить всегда лучше, чем не говорить. Что бы там ни писали западные, чаще европейские газеты.

«Мы видим, как президент Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления, и очень важно, чтобы национальные интересы и интересы безопасности России всегда четко учитывались. Поэтому потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России», — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Возвращаясь к турне Зеленского, не получилось у него «перемоги» и по вопросу замороженных, считай, похищенных российских активов. Киевский актер требовал отдать их Украине. Европейцы, переминаясь с ноги на ногу, отказались.

«Германия наряду с Бельгией выступила против немедленной конфискации российских активов по итогам вчерашнего саммита ЕС, вопрос отложен минимум до декабря», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Так или иначе, но Зеленский возвращается в Киев фактически с пустыми руками. Но полными карманами обещаний. А Европа уже приступила к разработке 20-го пакета санкций.