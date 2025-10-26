Сомнительная дипломатия: почему отменилась встреча Путина и Трампа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

В США снова что-то задумали?

Вашингтонский маятник ощутимо качнулся на этой неделе от «плюса» к «минусу». Вроде на прошлой неделе, созвонившись, Трамп предложил, а Путин согласился, встретиться в ближайшее время в Будапеште.

Но на этой неделе из Вашингтона шли сперва какие-то невнятные сигналы, а закончилось всё тем, что хозяин Белого дома решил в Будапешт не ехать. По крайней мере пока. Более того, впервые с его возвращения в Вашингтон, Трамп ввёл санкции против России, конкретно против «Роснефти» и «Лукойла». Теперь американским компаниям запрещено с ними иметь дело. А это значит, по опыту, что и в других странах будут сторониться этих наших экспортёров, дабы не вызвать гнева американцев.

Говорят, это госсекретарь Рубио посоветовал Трампу надавить на Москву. Может быть, в конце концов, он русофоб и, когда улыбается на встречах, это просто этикет, он надевает маску, исполняя роль Госсекретаря послушного своему президенту.

Но если это действительно так, он посоветовал ввести санкции против нефтяников, то он плохой Госсекретарь. Иначе бы он знал, что Россия уже лет 20 с лишним не поддается на давление.

«Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов», — отметил Владимир Путин.

Есть и другой момент. Попавшие под санкции компании — крупнейшие наши экспортёры нефти. И пытаясь убрать их из игры США наносят удар по всей мировой экономике. Россия ведь наряду с Саудовской Аравией больше других поставляет «чёрного золота» на мировой рынок — семь миллионов баррелей в год. Это много. Если эти объёмы выпадут из мировой торговли, это будет удар по всей мировой экономике. И по американской прежде всего, так как именно США потребляют больше других нефти, а значит сильнее других от неё зависят.

Все же помнят, как после введения первых нефтяных санкций в 2022 году ещё Байденом на заправках США выстроились очереди в поисках дешевого бензина и рейтинг Байдена, а заодно и его однопартийцев-демократов сильно просел. Трамп хочет так же? Уже через год промежуточные выборы в Конгресс, где сейчас у республиканцев комфортное большинство в обеих палатах. Удастся ли сохранить им свои позиции, если цены на топливо будут расти?

Ещё раз — семь миллионов русских баррелей это не то от чего можно отказаться. Нет волшебного крана, который можно было бы «открыть» посильнее и заменить объёмы поставок из России.

Судя по всему именно это попытался ещё раз донести своим американским партнёрам Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента РФ, главный переговорщик с командой Трампа. Его визит был запланирован давно, но то, что его не отменили, то, что его приняли и поговорили, означает, что новые санкции — это часть переговорной стратегии Трампа.

«Требуй больше, чтобы получить больше!». Мы уже изучили всё это ещё на его первом сроке. Это ведь он тогда ещё ввёл максимальное количество санкций против нашей страны.

Вот и сейчас настаивает на своей правоте и предлагает подождать полгода, чтобы понять какой эффект будет у этих ограничений.

На самом деле мы всё поймём уже в ближайшие недели, а не месяцы.