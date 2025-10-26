«Шли там, где противник не ждет»: ВС РФ за неделю освободили десять населенных пунктов

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Оборона ВСУ продолжает «сыпаться».

Когда подводный крейсер «Брянск» выходил в среду утром в заданный квадрат Баренцева моря, когда ракетоносец Ту-95 взлетал ночью с аэродрома в Амурской области, когда мобильный комплекс «Ярс» «парковался» на космодроме «Плесецк» — никто и подумать не мог, насколько вовремя они это делают. Плановая, это несколько раз подчеркнули, плановая тренировка должна была отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. А теперь — почему это было особенно актуально в среду.

Дело в том, что в этот день сначала The Wall Street Journal, потом ряд других изданий США написали, что Трамп якобы разрешил Украине бить НАТОвским дальнобойным оружием вглубь России. И якобы уже, по данным газеты, британские ракеты, но с согласия Трампа, прилетели по Брянску.

Вот так выглядит провокация. Когда мы проводим тренировку ядерных сил, нам через прессу подбрасывают фактически повод для реального их применения.

Трамп, впрочем заявил, что — это фейк. Он ничего не разрешал и вообще к европейским ракетам не имеет никакого отношения. То есть был послан сигнал Москве, что лично он соблюдает определенные «красные линии». Потому и «Томогавки» не передает Киеву. По крайней мере пока. То есть это не его провокация. Вопрос «чья» решился сам собой. Подбадриваемый в Брюсселе европейцами, Зеленский заявил, что у Киева уже могут быть ракеты с радиусом в 3000 километров, а если и нет, то скоро будут. Когда будут — тогда и поговорим, и разговор будет совсем другим — дал понять российский президент, после всех этих заявлений.

«Это попытка эскалации. Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Ситуация в целом понятна, чем хуже дела у киевского режима на поле боя и чем отстраненнее Трамп от украинского вопроса, тем больше у европейцев соблазна втянуть Вашингтон в конфликт под предлогом защиты союзника по НАТО, для этого провокация с дальнобойными ракетами идеальна.

То, что в ходе ответа может быть стерт в пыль, например, правительственный квартал Киева — никого не волнует. Видимо, расчет на то, что реакция России не распространится за границы Украины. Но в этот раз все может быть и не так. Время ускорило свой ход.

Этим вечером Киев наполовину погрузился во тьму. Частичный блэкаут после масштабного удара по военным и промышленным объектам на левом берегу утром.

Оборона ВСУ продолжает сыпаться — за минувшую неделю наши войска освободили десять населенных пунктов, причем сохраняя стратегическую инициативу практически на всех участках. От Харьковской области до Запорожской.

Но самое пристальное внимание сейчас вот к этому району — Красноармейска — Покровска, где штурмовики уже зачищают центр города, раздробив оборону ВСУ на очаги. И в такой ситуации любая возможность обманом или провокацией втащить США в боевые действия выглядит как способ отсрочить неизбежное. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

«Гиацинт» бьет на 25 километров. Этого достаточно, чтобы сжигать любую технику, заезжающую в Покровск.

«Логистика у них перекрыта. То есть все дороги к Покровску у нас под нашим огневым контролем», — рассказал командир орудия группировки войск «Центр» Максим Пятикопов.

ВСУшники все чаще сдаются в плен и описывают страшную судьбу бусифицированных.

«Ой, очень сильно! По дороге вот мы заходили пешком, машины не едут, нас выбрасывают в посадке, и мы идем пешком. Очень много FPV. Просто по дороге нас уничтожают. Много и раненых, просто валяются по посадкам. Очень большие потери», — заявил командир отделения 8-й егерской бригады ВСУ, военнопленный Николай Арибус.

Отступать нельзя — расстреляет заградотряд. Для многих единственный шанс выжить — это дождаться русского солдата.

«Если высунешь нос — все, сразу убьют. Очень много трупов. Дальше я увидел парней русских. Я спросил пароль, они нам кинули гранату, мы сразу сказали, что сдаемся», - рассказал военнопленный Дмитрий Небулука.

«Пришли пацаны российские. И просто открыли сетку. Мы ж в подвале сидели. Говорят „сдавайся“. Я сказал „да, сдаемся“. Мы вышли, пацаны нам даже дали закурить. Говорят — молодцы, что сдались, живы останетесь. Нас забрали еще на одну позицию. Там вообще… Я был в летнем, нам даже зимнюю одежду не выдавали. Мне пацаны дали бушлат, покормили батончиками», — заявил военнопленный Руслан Басулкевич.

На этой неделе бойцы 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили село Чунишино, а вместе с ним целый узел опорных пунктов в пригороде. Все подходы просматривались круглосуточно, повсюду были разбросаны датчики движения.

— А что он из себя представляет, датчик?

— Такая маленькая фигнюшка. Раскидывают их на поле, в лесополки кидают. Заходишь в сектор — он срабатывает у них где-то. Все, и туда начинает артиллерия ложить.

35-ю бригаду еще называют Алейской, это алтайцы. Но один батальон был сформирован в Хантымансийском автономном округе. И именно ему предстояло освобождать Чунишино. Хантымансийцы придумали нестандартное решение — в духе северных охотников, загоняющих дикого зверя. Они подошли к противнику по руслу небольшой реки. Так получилось спрятаться от тепловизоров противника.

«Вода имеет более низкую температуру, она сбивает тепловизор в том плане, что он видит ее по-другому. Земля рядом с ней выглядит более нагретой и все тепло он воспринимает единым ковром. Если ты не бежишь внаглую и если ты не вспотел, то тебя не будет видно», — рассказал замкомандира роты Денис Куличенко.

Вот эта река — основное движение по ней происходило ночью. Но иногда получалось пройти и днем.

«Мы шли там, где противник нас не ждет. Достаточно было продвигаться вдоль реки. Где-то проходили через сам брод через открытку. Это принесло свои плоды. Зашли, закрепились, зачистили. Противник бежал», — рассказал командир роты Андрей Зимирев.

Линия фронта сдвигается, сразу за ней идут бойцы ремонтной роты, которые эвакуируют подбитую натовскую технику.

На этих кадрах бойцы 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа, действующие в интересах группировки Центр вытаскивают с поля боя подбитую БМП «Бредли».

«Сначала провели тех разведку. Изучали маршрут как подъехать, вызывали саперов, чтобы разминировать ее, так как она был подорванная уже до этого, мало ли что еще под ней могло находиться», — доложил старший мастер рем роты с позывным «Дон».

Это далеко не первая «Бредли», которую достали с поля боя, но, пожалуй, самая хорошо сохранившаяся.

Место механика водителя довольно комфортное, интуитивно все органы управления понятны. Руль. Педаль газа, педаль тормоза. Левой педали нет, потому что коробка автомат. Вот здесь у нас Р-реверс, П-паркинг, Д-драйв и Л-Лоу, это пониженная. В общем все понятно. Часть табличек на английском осталась. Часть перевели.

Бойцы рем роты уже знают, что и где достать, чтобы полностью восстановить этот экземпляр. Каталог запчастей у них есть, только он разбросан по всему покровскому направлению.

«А есть „Брэдли“, у которых вот эти запчасти есть? Да, есть, все уже работаем, уже снимаем. Выставляем ПВНы, чтобы дроны не так нас там контролировали и уже снимаем, уже работаем, сейчас восстановим ее», — сказал зам командира ремонтной роты с позывным «Боцман».

После освобождения Покровска у ремонтников будет очень много работы. Как правило, в таких ситуациях оставленные на убой подразделения предпочитают отходить пешком, бросая технику.

