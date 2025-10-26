«Я герой»: Лена Катина из t.A.T.u. о том, на что ей пришлось пойти ради концерта

Певица Лена Катина из группы t.A.T.u. вышла на сцену с переломом ноги

Фото, видео: Салынская Анна/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица заверила, что следует всем рекомендациям врачей и уже чувствует заметное улучшение.

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина назвала себя героем. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru она рассказала, почему так считает и на что ей пришлось пойти ради долгожданного концерта.

По словам Катиной, незадолго до выступления она отводила ребенка в детский сад, упала на лестнице и подвернула ногу. В результате — двойной перелом и месяц в гипсе. Певица добавила, что только за две недели до концерта ей сняли гипс.

«Двойной перелом, тяжеловато, но я герой, если что, очень старалась расходиться к этому концерту», — рассказала Лена Катина.

Участница группы добавила, что во время выступления испытывала адреналин и яркие эмоции, которые хотела максимально отразить в танцах. Однако травма не дала этого сделать в полной мере. На эти слова ее коллега по сцене Юля Волкова поспешила заверить, что никто даже не заметил у Лены каких-то проблем со здоровьем.

На вопрос журналиста, как Катина будет проходить реабилитацию после травмы, если впереди у группы мировые гастроли, Волкова поспешила ответить за свою подругу.

«С ногой в руках. Взяла и поехала», — смеясь сказала солистка.

Сама же Катина заверила, что следует всем предписаниям врачей и уже чувствует заметное улучшение.

«Я стою на иголках, катаю валики, мажу всякими мазями, делаю упражнения специальные. Конечно, хожу, прямо мнусь, на носок встаю, на пятки. Все делаю, чтобы максимально восстановиться, потому что срастание (костей — Прим. Ред.) на данный момент 80%», — поделилась одна из участниц группы t.A.T.u.

Легендарная музыкальная группа t.A.T.u. впервые за 15 лет вышла на сцену с сольным концертом в Москве. Выступление прошло 24 октября в концертном зале Tau. Настоящий фурор вызвали любимые хиты «Простые движения» и «Нас не догонят». Растущую популярность песен солистки группы объяснили ностальгией у аудитории.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX