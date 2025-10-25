«Талантливый человек»: актер Герасимов о профессионализме покойного Золотницкого

Фото, видео: Кадр из к/ф «В Альдебаран!», реж. Борис Николаевский, 1989 г.; ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Народный артист отметил, что его коллега выполнял свою работу великолепно.

Ушедший из жизни заслуженный артист России Алексей Золотницкий был потрясающим мастером дубляжа, об этом рассказал народный артист России, актер театра и кино, режиссер Евгений Герасимов в беседе с 5-tv.ru.

«Когда я впервые появился на студии в дубляже, это было очень давно, и я восхищался талантом многих артистов, которые в кино не были известны, популярны, но творили чудеса во время дубляжа, проникая как актеры в каждую из ролей и имея удивительный ритм… Это очень непростая работа. Но вот Алексей это сделал просто великолепно», — говорит Герасимов.

Артист вспомнил, что часто пересекался на студии озвучания с Золотницким во время того, как сам работал над озвучкой Ромео в фильме «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли.

«Он был образованный и очень порядочный человек, конечно, он был потрясающим мастером дубляжа, и многие великие зарубежные актеры говорили его голосом. Так что, Лешенька, ты огромный, молодец, ты очень талантливый человек был. И храни тебя Господь», — подытожил Герасимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни.

