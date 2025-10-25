В Москве 62-летний мужчина застрелил свою 78-летнюю сожительницу
В квартире на юго-востоке Москвы мужчина застрелил свою сожительницу
Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее поведение фигурантов инцидента вопросов у соседей не вызывало.
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело 78-летней женщины с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.
«В квартире жилого дома на ул. 2-я Синичкина обнаружено тело женщины 1947 г. р. с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — говорится в сообщении прокуратуры.
текст.
По предварительной информации, женщину застрелил ее 62-летний сожитель. По данным источника 5-tv.ru, стрелявший и убитая не вели маргинальный образ жизни.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона. Трагедия произошла 16 октября. Бордукова и рэпер вместе выпивали, после чего между ними началась ссора. Женщина нанесла удар ножом по горлу исполнителя.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.