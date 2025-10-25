В Париже 10 человек предстанут перед судом за травлю Брижит Макрон

Фото: www.globallookpress.com/ Vincent Isore

Накануне первую леди Франции «травила» даже налоговая страны.

Десять человек предстанут перед судом в Париже по обвинению в онлайн-травле супруги французского президента Брижит Макрон. Об этом сообщило агентство France Press.

На скамье обвиняемых окажутся восемь мужчин и две женщины. По данным обвинения, они распространяли в сети заявления о поле, сексуальной ориентации и возрасте первой леди Франции, которые та считает оскорбительными и ложными.

Подсудимым может грозить до двух лет лишения свободы. Слушание пройдет 27 и 28 октября. Пока не известно, будет ли на нем присутствовать сама Брижит Макрон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену Макрона записали под мужским именем на налоговом сайте Франции. Первая леди страны, как уточнил глава ее администрации, была шокирована этим фактом. Она попыталась перезагрузить страницу, но имя «Жан-Мишель» никуда не исчезло.

Первая леди страны уже написала жалобу в соответствующую инстанцию.

