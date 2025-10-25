«Было слишком громко»: Волкова из группы t.A.T.u. о своей личной жизни

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Участница коллектива призналась, что устала от громких отношений.

Участница группы t.A.T.u. Юлия Волкова заявила, что личная жизнь должна оставаться личной. Об этом она рассказала 5-tv.ru после выступления в концертном зале Tau. Лена Катина и Юлия Волкова вышли на сцену в Москве впервые за 15 лет.

«Я вам так скажу: личная жизнь, она должна оставаться личной. Мне кажется, у меня слишком громко все было в моей жизни и неоднократно… Поэтому сейчас я считаю, что это должно быть в тишине», — ответила солистка на вопрос корреспондента о том, что происходит в ее личной жизни сейчас.

К слову, у Волковой, и правда, в прошлом были достаточно громкие романы. В 2004 году она родила дочь Викторию от своего телохранителя Павла Сидорова, с которым они так и не были расписаны. Потом певица начала встречаться со своим коллегой по «Непоседам», солистом группы «Smash!» Владом Топаловым, но и этот союз не был долгим. Потом Волкова вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова. В декабре 2007-го у пары родился сын Самир, а спустя три года супруги развелись.

