Артист отличался выраженными интеллигентностью и эрудированностью.

Ушедший из жизни заслуженный артист России Алексей Золотницкий стал образцом, к которому хотелось тянуться в творческих достижениях. Об этом рассказал заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Мохов в беседе с 5-tv.ru.

«Божий человек он, настолько светлый и чистый был. Страшные слова говорю, что был. Такой нереальный эрудит, настолько был образованный. Нам всем было, куда тянуться», — подчеркнул артист.

Мохов добавил, что актер отличался выраженной интеллигентностью и всегда старался не задеть чем-либо знакомых.

«Он был безумно интеллигентным человеком, до мозга костей. Для меня он — образец. Никогда и никого не журил, никогда и ни о ком не сплетничал, никогда и не про кого не говорил плохого», — заметил артист.

Помимо этого, Мохов признался, что смерть Золотницкого стала для него личной трагедией, хотя он с ним и не общался близко вне театральной сцены.

«Скажу, что хоть мы не были друзьями, когда я служил в театре Табакова, но для меня это — прямо личная утрата, для меня это — боль, человеческая, душевная», — подытожил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист России, актер театра и кино Сергей Угрюмов рассказал об уходе из жизни Алексея Золотницкого.

