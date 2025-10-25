«Знает, слушает, смотрит!» — участницы t.A.T.u про любимые песни своих детей
Дети солисток t.A.T.u. любят песни группы
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
У каждой из солисток музыкальной группы по два ребенка. У Лены Катиной — сыновья Саша и Демьян, у Волковой — сын Самир и дочь Виктория.
Солистки легендарной группы t.A.T.u раскрыли, какие песни любят их дети. Об этом они рассказали 5-tv.ru после выступления в концертном зале Tau. Лена Катина и Юлия Волкова вышли на сцену в Москве впервые за 15 лет.
Юлия Волкова пояснила, что она точно не знает, какие песни из репертуара знаменитой мамы предпочитают слушать ее сыновья, поэтому попросила журналистов обратиться к ним лично. Она раскрыла, что наследники собираются прийти на концерт группы.
«Вот это я не могу сказать. Надо было вам у них спросить, но они завтра придут», — пояснила исполнительница.
В свою очередь, Лена Катина отметила, что ее сын обожает треки t.A.T.u. При этом она назвала самые любимые композиции наследника.
«Понимает и очень любит. Да, у него есть любимые песни. Он очень любит песню „Простые движения“. Это его любимая песня. Обожает „Нас не догонят“. Конечно, такие прямо культовые песни. Он их знает, слушает их, смотрит!» — поделилась солистка.
