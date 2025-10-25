Умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий

Фото: Кадр из к/ф «Картина», реж. Булат Мансуров, 1985 г.

Заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни. Об этом сообщают «Известия».

Он исполнил ряд запоминающихся ролей на сценах московских театрах, но еще больше был известен поклонникам кинематографа, в том числе благодаря работе с дубляжом. Голосом Золотницкого говорили многие звезды Голливуда — Роберт Редфорд, Роберт де Ниро, Ален Делон, Роуэн Аткинсон и Энтони Хопкинс.

Но больше карьеры для Золотницкого значили его семейные связи. Всю свою жизнь он стремился быть хорошим отцом для трех своих сыновей и дедом - для внуков. Они тоже пошли по семейным стопам и выбрали творческие профессии: один из внуков актера, Антон Золотницкий, сегодня работает корреспондентом «Известий».

