Захарова: шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» вылетел из Баку после освобождения

Он был арестован на четыре месяца.

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов после освобождения из-под стражи вылетел из Баку в Россию. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Азербайджане освободил из-под ареста главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Его арестовали 1 июля 2025 года. Это случилось после того, как в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан» сотрудники правоохранительных органов провели обыск.

На тот момент журналисту были предъявлены обвинения по трем статьям: «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере» и «Легализация имущества, добытого преступным путем». При этом редакция никаких запретов на работу не получила.

