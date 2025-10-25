В Херсонской области около 100 тысяч жителей остались без света из-за аварии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Случившейся перебой урегулируют бригады «Херсонэнерго».

Без света из-за аварии на подстанции «Виноградово» остались примерно 100 тысяч жителей Херсонской области. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Владимира Сальдо в Telegram-канале.

По его данным, происшествие произошло с утра, 25 октября. Как отметил глава региона, его действие распространилось на 96 населенных пунктов в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском и Каховском муниципальных округах.

В настоящий момент все социально значимые объекты были переведены на аварийные источники питания. Также уточнялось, что в устранении аварии принимают участие специальные бригады «Херсонэнерго».

По словам Сальдо, причиной происшествия стал износ оборудования. Про завершение ремонтных работ сообщат дополнительно.

Ранее, писал 5-tv.ru, семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области. Ночью вражеские дроны совершили налет на село Железный Порт Голопристанского округа в регионе. Ряд ударов Вооруженные силы Украины наносили по жилому сектору.

