«Жизнь деградировала»: почему Аскольд Запашный развелся после 18 лет брака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дрессировщик начал оказывать знаки внимания другим женщинам.

Российский дрессировщик Аскольд Запашный после 18 дет брака развелся с женой Элен Райхлин. Об этом он рассказал в шоу на федеральном канале.

По его словам, разрыв произошел по его инициативе, а первый серьезный кризис в отношениях случился еще после семи лет брака, когда супруги проживали в разных городах.

«Личная жизнь деградировала до такой степени, что меня все это перестало устраивать. Наш брак сдерживало только то, что инкриминировалось мне, как долг: я должен был делать для семьи то-се», — прокомментировал ситуацию Аскольд.

Он подчеркнул, что карьера для супруги стала значить больше, чем семья. Бывшая избранница хотела быть врачом, на что влияла и ее мать, а длительные расставания из-за разных мест жительства со временем разрушили брак.

Также артист не стал скрывать, что оказывал знаки внимания другим женщинами, так как почувствовал одиночество вдали от семьи. Брак был официально расторгнут по суду 20 сентября.

Аскольд Запашный стал отцом в 2010 году. Элен родила ему дочь, которую назвали Евой. Через год у пары появилась еще одна наследница — Эльза.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена Аскольда Запашного рассказала о бомбоубежищах в квартирах Израиля.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.