Горе требует времени: как пережить смерть близкого человека

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Необходимо признать и принять даже самые болезненные чувства.

Потеря близкого человека — это по-настоящему тяжелое испытание, с которым сталкиваются многие люди. Подробнее о том, как пережить это кажущееся непреодолимым состояние, в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог и доула смерти Вероника Князева.

По словам специалиста, сначала необходимо признать и принять свои чувства, какими болезненными бы они ни были. Важно прочувствовать горе. В этот период абсолютно естественно испытывать печаль, гнев, а также чувство вины или облегчение. Начать проявлять эмоции — важный шаг на пути к психическому исцелению.

Помимо этого, не следует оставаться в одиночестве. Лучше поделиться переживаниями с родными, друзьями, коллегами, если отношения позволяют это сделать. В иной ситуации эксперт порекомендовала присоединиться к группе поддержки, так как общение с теми, кто понимает схожую боль, может быть крайне благоприятным.

Физическая и эмоциональная забота о себе — то, что нельзя забывать. Нужно обеспечивать свои базовые потребности. В этом помогают регулярная физическая активность, сбалансированное питание и здоровый сон.

«Если вы не выспались, голодны, мерзнете либо вам жарко, то будет сложно обратить внимание еще и на свои эмоции», — пояснила Князева.

Почтить память об ушедшем из жизни близком поможет создание новых ритуалов. Например, зажигание свечей, ведение дневника или альбома воспоминаний. Такие действия хорошо сказываются на укреплении связи с ушедшим и поиске утешения.

«Сконструировать свой ритуал, если вам не подходят известные религиозные, а также создать проект памяти можно совместно с доулой смерти», — добавила психолог.

Когда горе захватило все сферы жизни, вытеснив остальное, стоит обратиться к специалисту. Помочь в состоянии психологи или доулы конца жизни.

«Проживание утраты и работа горя — процесс, который требует времени и терпения. Позвольте себе чувствовать и исцеляться в своем собственном темпе. Помните, что вы не одиноки, и с поддержкой и заботой о себе сможете безопасно прожить утрату и выстроить новую жизнь, не отказываясь от дорогих сердцу воспоминаний», — заключила собеседница.

Ранее 5-tv.ru писал, как справиться с боязнью умереть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.